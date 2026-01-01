Скидки
Главная Биатлон Новости

Майгуров сообщил, что IBU не отреагировал на вопрос о допуске юных российских биатлонистов

Комментарии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организация направила запрос в Международный союз биатлонистов (IBU) по поводу допуска юных российских спортсменов, но не получила никакого ответа.

«Мы направили письмо по этому вопросу в IBU, но не получили никакой реакции. Нам они ничего не отвечают, мы видели только их ответ в прессе о том, что они заняты иском в Спортивном арбитражном суде», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Ранее сообщалось, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.

