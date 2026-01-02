«Мне очень интересно их смотреть». Майгуров — о российских лыжных гонках

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что испытывает больший интерес к российским лыжным гонкам, нежели к мировому биатлону.

«Я слежу за российскими лыжами сейчас даже больше, чем за мировым биатлоном. Часто между нашими гонками показывают лыжи, и мне очень интересно их смотреть. Мне запомнилась Алина Пеклецова — она часто попадает в призы, виден её бойцовский характер. Там все бойцы в лыжных гонках, но именно на неё я обратил внимание», — цитирует Майгурова ТАСС.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с начала 2022 года. Среди российских лыжников на международную арену были допущены в нейтральном статусе только Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, которые на этапе Кубка мира в Давосе смогли подтвердить необходимые для участия в Олимпиаде-2026 квоты.