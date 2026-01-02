Скидки
Биатлон

«Гонка чемпионов» 2026 в Рязани: расписание соревнований, когда начало, где смотреть трансляции

«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: расписание соревнований, когда начало, где смотреть
Комментарии

В выходные, 3 и 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» состоится «Гонка чемпионов». Трансляцию соревнований два дня будет осуществлять «Матч ТВ». Начало первой гонки запланировано на 12:00 мск.

В турнире принимают участие российские и белорусские лыжники и биатлонисты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. «Гонка чемпионов» — 2026. Расписание соревнований (время начала — московское)

3 января:

12:00. Женщины, спринт, 6 км.

12:40. Мужчины, спринт, 6 км.

13:15. Лыжницы, квалификация, 8 км.

13:50. Лыжники, квалификация, 8 км.

4 января:

10:40. Юноши и девушки, смешанная эстафета.

12:00. Смешанная эстафета.

В квалификациях будут определены составы команд. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.

Известен окончательный состав участников Гонки чемпионов между лыжниками и биатлонистами
