«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: расписание соревнований, когда начало, где смотреть

В выходные, 3 и 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» состоится «Гонка чемпионов». Трансляцию соревнований два дня будет осуществлять «Матч ТВ». Начало первой гонки запланировано на 12:00 мск.
В турнире принимают участие российские и белорусские лыжники и биатлонисты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Биатлон. «Гонка чемпионов» — 2026. Расписание соревнований (время начала — московское)
3 января:
12:00. Женщины, спринт, 6 км.
12:40. Мужчины, спринт, 6 км.
13:15. Лыжницы, квалификация, 8 км.
13:50. Лыжники, квалификация, 8 км.
4 января:
10:40. Юноши и девушки, смешанная эстафета.
12:00. Смешанная эстафета.
В квалификациях будут определены составы команд. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.