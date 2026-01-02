«Долго размышлял». Исак Фрей — о том, что станет заменой Баккена на Кубке мира

Норвежский биатлонист Исак Фрей заявил, что долго думал перед тем, как заменить своего соотечественника, Сиверта Баккена, на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Баккен был найден 23 декабря мёртвым в своём гостиничном номере на севере Италии. Причины его смерти до сих пор неизвестны.

«Вся эта ситуация ужасна. Я долго размышлял о том, должен ли я занимать место Сиверта, и пришёл к выводу о том, что лучший способ почтить его память — это пробежать в Оберхофе.

Если и есть кто-то, кто хотел бы, чтобы это место было занято, это был бы Сиверт. Он любил биатлон, спорт высокого уровня и профессионализма. Лучше сохранить живыми эти ценности и в то же время почтить его память», — приводит слова Фрея NRK.

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе начнётся 8 января.