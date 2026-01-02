«Гонка чемпионов» 2026 в Рязани: список участников, заявленные лыжники и биатлонисты

В выходные, 3 и 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» состоится «Гонка чемпионов». Начало первой гонки запланировано на 12:00 мск. В турнире принимают участие российские и белорусские лыжники и биатлонисты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников соревнований.

Биатлон. «Гонка чемпионов» — 2026. Состав участников:



Биатлон: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский (Беларусь), Антон Смольский (Беларусь), Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская (Беларусь), Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Инна Терещенко.

Лыжные гонки: Иван Горбунов, Павел Соловьёв, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Егор Митрошин, Алёна Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.