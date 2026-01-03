«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: расписание дня на 3 января

Сегодня, 3 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» стартует «Гонка чемпионов». Трансляцию соревнований два дня будет осуществлять «Матч ТВ». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Биатлон. «Гонка чемпионов» — 2026. Расписание соревнований на 3 января (время начала — московское):

12:00. Женщины, спринт, 6 км.

12:40. Мужчины, спринт, 6 км.

13:15. Лыжницы, квалификация, 8 км.

13:50. Лыжники, квалификация, 8 км.

В квалификациях будут определены составы команд. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.