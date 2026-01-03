Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это был шок». Ботн впервые рассказал, как обнаружил мёртвого Баккена

«Это был шок». Ботн впервые рассказал, как обнаружил мёртвого Баккена
Комментарии

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2025/2026 норвежец Йохан-Олав Ботн рассказал, как обнаружил мёртвым своего партнёра по команде Сиверта Баккена.

«Мы с Сивертом собирались на лыжную тренировку в девять утра. Я зашёл за ключами от машины, чтобы достать лыжи и палки, и тогда обнаружил его без признаков жизни. Я увидел, что он не подавал признаков жизни и был бледный. Я понял, что он умер. Это было состояние шока, когда ничего не чувствуешь, но пытаешься помочь.

Лишь когда приехала скорая, я осознал, что произошло. Это был полный шок и паника. Первое, что делаешь – пытаешься помочь. Я пытался позвонить в полицию и скорую, но не смог дозвониться. Я побежал за помощью. Несколько минут были очень напряжёнными, когда пытался помочь и дождаться помощи.

Спекуляции на тему его смерти? К сожалению, я видел всё это. Я хочу, чтобы люди уважали родственников, воздерживались от домыслов и дождались официального расследования.

Гипоксические маски для тренировок легальны уже много лет. Их используют довольно многие. Я не хочу слишком способствовать спекуляциям, но отмечу, что Сиверт действовал полностью законно. Всё было в рамках правил норвежского законодательства, ВАДА и Антидопингового агентства Норвегии», — сказал Ботн в интервью TV2.

Напомним, о смерти Баккена стало известно в декабре прошлого года.

Материалы по теме
«Долго размышлял». Исак Фрей — о том, кто станет заменой Баккена на Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android