Антон Смольский победил в масс-старте на «Гонке чемпионов» в Рязани

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем масс-старта среди биатлонистов на турнире «Гонка чемпионов» в Рязани. Он преодолел дистанцию 5 км за 13.19,8 и допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал Александр Корнев, отставший от победителя на 16,0 секунды. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+22,0).

Биатлон. «Гонка чемпионов» — 2026. Рязань. Масс-старт, мужчины. Итоговые результаты:

1. Антон Смольский (Беларусь) – 13.19,8 (1 промах).

2. Александр Корнев – отставание 16,0 (2).

3. Александр Поварницын +22,0 (2).

4. Кирилл Бажин +24,0 (3).

5. Эдуард Латыпов +26,9 (3).

Далее состоятся квалификационные забеги для лыжников. В квалификациях будут определены составы команд на эстафету. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.