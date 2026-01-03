«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: результаты дня на 3 января

Сегодня, 3 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» стартовала «Гонка чемпионов». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Гонка чемпионов» — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 3 января:

Масс-старт, женщины

1. Наталия Шевченко — 14.18,6 (0 промахов).

2. Ирина Казакевич — отставание 23,9 (1).

3. Динара Смольская +32,5 (1).

Масс-старт, мужчины

1. Антон Смольский – 13.19,8 (1 промах).

2. Александр Корнев – отставание 16,0 (2).

3. Александр Поварницын +22,0 (2).

Гонка чемпионов» — 2026. Лыжные гонки:

Гонка на 8 км, квалификация, женщины

1. Лидия Горбунова – 16.20,4

2. Алина Пеклецова – отставание 0,4.

3. Елизавета Маслакова +2,7.

Гонка на 8 км, квалификация, мужчины

1. Константин Тиунов – 15.23,5.

2. Артём Мальцев – отставание 0,3.

2. Павел Соловьёв +0,3.