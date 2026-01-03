Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кирилл Бажин оценил выступление Коростелёва и Непряевой на «Тур де Ски»

Кирилл Бажин оценил выступление Коростелёва и Непряевой на «Тур де Ски»
Кирилл Бажин
Комментарии

Член сборной России по биатлону Кирилл Бажин высказался по поводу участия лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» — 2025/2026. Он дал положительную оценку их результатам в Валь-ди-Фьемме и Тоблахе.

«Да, мы следим за «Тур де Ски». Сегодня смотрели с ребятами спринт, Савелию немного не хватило для попадания в топ-30. Ребята показывают хорошие, достойные результаты. С таким перерывом, у ребят первый «Тур де Ски», плюс они находятся на высоте. Я думаю, с каждой гонкой им будет легче», — приводит слова Бажина ТАСС.

Ранее Коростелёв стал девятым в разделке на 10 км классическим стилем, а Непряева — восьмой в масс-старте свободным стилем на 5 км.

Материалы по теме
Сергей Волков объяснил неудачное выступление Дарьи Непряевой в спринте на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android