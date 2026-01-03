Кирилл Бажин оценил выступление Коростелёва и Непряевой на «Тур де Ски»

Член сборной России по биатлону Кирилл Бажин высказался по поводу участия лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» — 2025/2026. Он дал положительную оценку их результатам в Валь-ди-Фьемме и Тоблахе.

«Да, мы следим за «Тур де Ски». Сегодня смотрели с ребятами спринт, Савелию немного не хватило для попадания в топ-30. Ребята показывают хорошие, достойные результаты. С таким перерывом, у ребят первый «Тур де Ски», плюс они находятся на высоте. Я думаю, с каждой гонкой им будет легче», — приводит слова Бажина ТАСС.

Ранее Коростелёв стал девятым в разделке на 10 км классическим стилем, а Непряева — восьмой в масс-старте свободным стилем на 5 км.