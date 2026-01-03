Скидки
Мартен Фуркад показал, как начал 2026 год

Мартен Фуркад показал, как начал 2026 год
Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад поделился завораживающими фотографиями в Пиренеях. Бывший спортсмен отметил, что начал 2026 год во время похода в горы.

«Лучшая причина начать 2026-й уставшим!» — написал Фуркад-младший в социальных сетях.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Мартен Фуркад ушёл из спорта в марте 2020 года. Он является шестикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем «Большого хрустального глобуса». На счету французского биатлониста также 26 «Малых хрустальных глобусов». Ранее стало известно о его посредничестве в диалоге между СБР и IBU.

