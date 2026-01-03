Йохан-Олав Ботн полетит на похороны Сиверта Баккена и пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе, Германия. Об этом сообщает Ski-Nordique.

Известно, что лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 в это время будет присутствовать на похоронах друга Сиверта Баккена, которого он обнаружил без признаков жизни в конце декабря на сборе в Италии.

По неофициальной информации, на момент смерти на 27-летнем биатлонисте Сиверте Баккене была гипоксическая маска. Баккен являлся победителем этапа Кубка мира, обладателем Кубка мира — 2021/2022 в зачёте масс-стартов. На его счету также было три золота чемпионата Европы.