Биатлон

Стурла Легрейд не выступит на четвёртом этапе КМ в Оберхофе из-за болезни

Стурла Легрейд не выступит на четвёртом этапе КМ в Оберхофе из-за болезни
Стурла Холм Легрейд
Комментарии

Титулованный норвежский биатлонист Стурла Легрейд пропустит четвёртый этап Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе, Германии, из-за болезни. Во время рождественских праздников он заболел синуситом.

«Это было, мягко говоря, трудное Рождество. Я был физически и морально измотан. Сейчас мне лучше. Надеюсь прийти в форму к Рупольдингу», — приводит слова Легрейда Ski-Nordique со ссылкой на NRK.

Ранее о пропуске этапа в немецком Оберхофе сообщил Йохан-Олав Ботн. Лидер общего зачёта в это время будет присутствовать на похоронах друга Сиверта Баккена, которого он обнаружил без признаков жизни в конце декабря на сборе в Италии.

Комментарии
