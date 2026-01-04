Скидки
«Это меня сильно потрясло». Осеан Мишлон — о смерти Сиверта Баккена

Осеан Мишлон
Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о смерти норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. Спортсмен скончался в конце декабря 2025 года. Официальной информации о причинах его смерти пока нет, хотя утверждается, что перед смертью на Баккене была гипоксическая маска.

«Во время этих праздничных дней мы узнали о смерти Сиверта Баккена. С девочками между собой мы обсуждали, что это безумие: всего два—три дня до этого он стартовал в масс-старте в Анси, мы все были там вместе. Никто не мог этого предположить. Это меня сильно потрясло, была очень тронута. Особенно переживала за его партнёров по команде. Это заставляет посмотреть на вещи иначе, напомнить себе, какое счастье — быть здоровым, заниматься тем, чем мы занимаемся, ценить каждый момент», — приводит слова Мишлон Le Dauphiné Libéré.

