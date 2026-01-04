Осеан Мишлон оценила свои результаты на декабрьских этапах Кубка мира

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась по поводу своих результатов в декабре. Спортсменка стала третьей в спринте на первом этапе КМ, а затем провела череду неудачных стартов, ни разу не попав в топ-6.

«Начало сезона для меня выдалось двояким: были очень хорошие и неудачные моменты. Я принимаю и то и другое, учусь. В некоторых гонках мне не хватало лёгкости, умения быть здесь и сейчас. В прошлом году у меня получалось так подходить к стартам, но в декабре это не всегда удавалось.

Этап в Анси — третий в сезоне. В прошлом году открывала для себя это место, а в этом снова ощутила сумасшедшую атмосферу. Приятно видеть столько людей вдоль трассы, которые нас поддерживают. Это был настоящий праздник биатлона. Мне бы хотелось принять в нём более активное участие. Лу Жанмонно, Камиль Бене, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон участвовали в цветочной церемонии, а я радовалась за команду, помимо разочарования собой. Была расстроена своими результатами, но в командном плане это было нечто исключительное», — приводит слова Мишлон Le Dauphiné Libéré.