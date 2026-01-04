Скидки
Осеан Мишлон оценила свои результаты на декабрьских этапах Кубка мира

Осеан Мишлон оценила свои результаты на декабрьских этапах Кубка мира
Осеан Мишлон
Комментарии

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась по поводу своих результатов в декабре. Спортсменка стала третьей в спринте на первом этапе КМ, а затем провела череду неудачных стартов, ни разу не попав в топ-6.

«Начало сезона для меня выдалось двояким: были очень хорошие и неудачные моменты. Я принимаю и то и другое, учусь. В некоторых гонках мне не хватало лёгкости, умения быть здесь и сейчас. В прошлом году у меня получалось так подходить к стартам, но в декабре это не всегда удавалось.

Этап в Анси — третий в сезоне. В прошлом году открывала для себя это место, а в этом снова ощутила сумасшедшую атмосферу. Приятно видеть столько людей вдоль трассы, которые нас поддерживают. Это был настоящий праздник биатлона. Мне бы хотелось принять в нём более активное участие. Лу Жанмонно, Камиль Бене, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон участвовали в цветочной церемонии, а я радовалась за команду, помимо разочарования собой. Была расстроена своими результатами, но в командном плане это было нечто исключительное», — приводит слова Мишлон Le Dauphiné Libéré.

