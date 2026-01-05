Определился состав сборной Франции на этап Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе

Сборная Франции по биатлону представила список спортсменов, которые примут участие в четвёртом этапе Кубка мира – 2025/2026, который пройдёт в немецком Оберхофе, об этом сообщает Ski-Nordique.

В составе сборной Франции на этапе Кубка мира в Оберхофе выступят по шесть биатлонистов в мужской и женской программе соревнований.

В заявку на этап вошли:

женщины: Камиль Бене, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жанна Ришар, Жулия Симон;

мужчины: Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Валентен Лежён, Оскар Ломбардо, Эрик Перро.

В рамках этапа в Оберхофе пройдут мужские и женские спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты. Этап Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе состоится с 8 по 11 января.