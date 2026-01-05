Антон Бабиков — о допуске от IBU: у биатлонистов нет шансов. Этот вопрос уже глупый

Чемпион мира 2017 года в эстафете, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков откровенно высказался о шансах российских биатлонистов вернуться на международную арену в ближайшее время.

— Следили за выступлением лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на этапах Кубка мира и «Тур де Ски», куда их допустили в декабре. Верите, что скоро начнут допускать биатлонистов до аналогичных стартов?

— Мы, конечно, следим за лыжниками и болеем за наших. В частности, следили за «Тур де Ски», но для биатлонистов нет шансов. Мне кажется, этот вопрос уже глупый, — приводят слова Бабикова «Известия».

Международный союз биатлонистов (IBU) с 2022 года занимает твёрдую, решительную позицию относительно недопуска россиян до соревнований под своей эгидой, даже несмотря на противоположные рекомендации от МОК.