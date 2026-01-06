Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание четвёртого этапа в Оберхофе

В четверг, 8 января, в Оберхофе (Германия) начнётся четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, которые завершатся в воскресенье, 11 января. Данный этап станет первым в 2026 году.
4-й этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия). Расписание соревнований (время — мск):
8 января, четверг
16:10 – мужчины, спринт, 10 км
9 января, пятница
16:25 – женщины, спринт, 7,5 км
10 января, суббота
14:00 – мужчины, гонка преследования, 12,5 км
16:25 – женщины, эстафета, 4х6 км
11 января, воскресенье
13:00 – мужчины, эстафета, 4х7,5 км
16:30 – женщины, гонка преследования, 10 км