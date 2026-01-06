Скидки
Чемпионат России по биатлону — 2026: расписание гонок в Ижевске

В четверг, 8 января, в Ижевске стартует первый этап чемпионата России по биатлону сезона-2025/2026, который завершится 11 января. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём гонок в Ижевске.

Чемпионат России по биатлону — 2026, Ижевск. Расписание соревнований (время — мск):

8 января, четверг

10:00 — мужчины, индивидуальная гонка, 20 км.
13:00 — женщины, индивидуальная гонка, 15 км.

10 декабря, суббота

10:30 — сингл-микст 1x6 + 1x7.5 км.

11 января, воскресенье

10:00 — женщины, масс-старт, 12,5 км.
12:45 — мужчины, масс-старт, 15 км.

Чемпионат России — 2026 пройдёт в три этапа. Первый состоится в Ижевске с 8 по 11 января, второй — в Тюмени с 14 по 22 марта. Заключительный этап пройдёт в Увате (26—29 марта).

