Стали известны имена первых биатлонистов из Норвегии, которые поедут на Олимпиаду-2026

Марен Киркеэйде
Олимпийский комитет Норвегии обнародовал имена первых биатлонистов, которые выполнили критерии отбора и поедут на зимнюю Олимпиаду-2026. Среди них оказалось шесть человек: четверо мужчин и две женщины, сообщает Ski-Nordique. Отмечается, что пока не гарантировали себе поездку в Антхольц Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль.

Список норвежских биатлонистов, отобравшихся на ОИ-2026:

— Йохан-Олав Ботн, Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Дале-Шевдал;
— Каролин Оффигстад Кноттен и Марен Киркеэйде.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля. Соревнования по биатлону состоятся на стадионе в Антхольце.

