Тренер сборной Франции: Эмильен Жаклен готовился к Олимпиаде-2026 в гипоксической палатке

Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, что перед этапом Кубка мира в Оберхофе Эмильен Жаклен провёл время в гипоксический палатке. В своей гостиной спортсмен имитировал высокогорные условия, которые потом должны дать эффект на Олимпиаде в Антхольце.

«Соревновательные условия, давление на грудную клетку и динамику гонки сложно воспроизвести на тренировках. Эмильен считает, что может больше выиграть, чем потерять [от симуляции высоты].

Возможно, он ещё не достиг пика и столкнётся с определёнными трудностями. Но иногда в таких ситуациях случаются приятные сюрпризы», — приводит слова Фуркада-старшего Ski-Nordique.