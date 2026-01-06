Покойному Сиверту Баккену присвоят 1-й стартовый номер на предстоящем спринте Оберхофа

Память норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена почтут во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В гонке 8 января ему присвоят первый стартовый номер. Об этом сообщили в NRK со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU). Вся сборная Норвегии выйдет с траурными повязками.

«Перед стартом состоится минута аплодисментов в память о Сиверте — в честь его достижений и того, каким он был человеком. Сиверту будет присвоен стартовый №1, а №2, таким образом, станет первым из реально стартующих», — приводит слова генерального секретаря Федерации биатлона Норвегии Эмилие Нордскар NRK.

Напомним, о смерти Баккена стало известно в декабре прошлого года. Спортсмена без признаков жизни в гостиничном номере обнаружил Йохан-Олав Ботн. По неофициальной информации, на Сиверте во время смерти была гипоксическая маска.