Томмазо Джакомель впервые пообщается со СМИ после смерти Сиверта Баккена

Призёр чемпионата мира по биатлону из Италии Томмазо Джакомель впервые пообщается со СМИ после смерти норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. Ранее он обвинил журналистов в звонках и лишних вопросах по поводу кончины его друга.

Джакомель выйдет к СМИ в микст-зону стадиона в Оберхофе 7 января после мужской тренировки. Об этом сообщили в Fondo Italia со ссылкой на IBU. Он будет общаться 15 минут с радио и телевидением и столько же времени с пишущими журналистами. Итальянец не будет отвечать на вопросы по поводу причин смерти Баккена.

Ранее стало известно, что память Сиверта Гутторма Баккена почтут во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В гонке 8 января ему присвоят первый стартовый номер.