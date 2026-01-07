Этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Оберхофе: расписание гонок, где смотреть

С 8 по 11 января в Оберхофе (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 4-й этап, Оберхоф. Расписание:

8 января. Мужской спринт. Начало — в 16:10 мск.

9 января. Женский спринт. Начало — в 16:25 мск.

10 января. Мужская гонка преследования. Начало — в 14:00 мск.

10 января. Женская эстафета. Начало — в 16:25 мск.

11 января. Мужская эстафета. Начало — в 13:00 мск.

11 января. Женская гонка преследования. Начало — в 16:30 мск.

Российские биатлонисты в гонках Кубка мира участия не принимают с 2022 года из-за бана со стороны IBU.