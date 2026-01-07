Скидки
«Полон решимости пробежать все гонки». Перро — об этапе Кубка мира в Оберхофе

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро рассказал о планах на этап Кубка мира в Оберхофе и Олимпийские игры в Милане (Италия).

«С нетерпением жду возвращения к тренировкам. Конечно, в феврале я думаю об Играх, и это определённо будет тем, о чём буду думать в течение этих трёх недель января. Думаю, моя форма лучше, чем в начале сезона, и я думаю, что после этих трёх недель она станет ещё лучше. Есть также большая цель — завоевать жёлтую майку, о которой я думаю. Это также позволяет мне сосредоточиться на более краткосрочных задачах. Собираюсь сосредоточиться на этой первой цели. Я полон решимости пробежать все гонки и знаю, что они позволят мне быть в отличной форме к Играм», — приводит слова Перро Biathlon Live.

