«Надеюсь, они скоро смогут пережить горе». Перро — Ботну и Джакомелю после смерти Баккена

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро высказался о смерти норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. Французский спортсмен направил особые слова Йохан-Олаву Ботну, обнаружившему тело спортсмена, и итальянцу Томмазо Джакомелю, тренировавшемуся с норвежцем.

«Это внезапные новости, и никто не может к ним подготовиться. Это тяжело, немного травматично. Даже издалека, поскольку я не был на месте. Это жестоко и тяжело.

Мои мысли довольно быстро обратились к Йохан-Олаву и Томмазо, которые были на месте и собирались тренироваться вместе. Мне было жаль их, потому что я думаю, что это моменты, которые должны быть очень трудными. К сожалению, сегодня они, возможно, тоже страдают от последствий, но я ничего не знаю, это мои предположения. Надеюсь, они преодолеют это испытание. Но потерять друга, потерять соперника в биатлоне, потерять просто человека — это трудные моменты. Надеюсь, они скоро смогут пережить горе. В любом случае мы никогда не забудем, это не то, что забывается. Переживать горе, чтобы продолжать нашу жизнь, их жизнь, и продолжать нашу спортивную деятельность», — приводит слова Перро Biathlon Live.