Определился состав сборной Швеции на этап Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе

Сборная Швеции по биатлону представила список спортсменов, которые примут участие в четвёртом этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе, об этом сообщает Ski-Nordique.

В составе сборной Швеции на этапе Кубка мира в Оберхофе выступят по шесть биатлонистов в мужской и женской частях соревнований.

Женщины: Анна-Карин Хейденберг, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Сара Андерссон, Ханна Эберг, Линн Гестблом.

Мужчины: Хеннинг Шёквист, Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон, Виктор Брандт.

В рамках четвёртого этапа пройдут мужские и женские спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты. Этап Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе состоится с 8 по 11 января.