Биатлон

«Сначала просто больно, а потом ты осознаёшь». Тандреволд высказалась о смерти Баккена

«Сначала просто больно, а потом ты осознаёшь». Тандреволд высказалась о смерти Баккена
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о смерти соотечественника Сиверта Гутторма Баккена. Она отметила, что Баккен любил Лавазо — место, где он проводил тренировочный сбор и в отеле которого его нашли без признаков жизни.

«Знала, что именно там Сиверт хотел быть, конечно, это место, где ему было очень хорошо. Будет много эмоциональных моментов. Кататься на лыжах там может казаться неправильным, но в то же время — очень нужно видеть эти горы и тот закат, который Сиверт так любил. Постараться ценить это и за него тоже.

Никогда не подумаешь, что ты подобное переживёшь. Это разбивает сердце во всех смыслах. Сначала просто больно, а потом осознаёшь, сколько людей это затронет — семью Сиверта, о которой я думала очень много.

Это парень, даже не мужчина, который ушёл ещё до того, как успел начать своё лето жизни.

Мы, кто был там, находились рядом со своими близкими, сплотились. Мы отпраздновали Рождество настолько хорошо, насколько это было возможно, вместе, смогли прожить все чувства сообща. В этом было что-то очень важное, несмотря ни на что», — приводит слова Тандреволд NRK.

