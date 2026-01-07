IBU изменил расписание четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе из-за плохой погоды

Международный союз биатлонистов (IBU) внёс изменения в расписание четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за плохой погоды. Женский спринт, который изначально должен был состояться 9 января перенесли на день раньше. Всему виной прогнозы синоптиков, которые ожидают сильные порывы ветра в пятницу.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, четвёртый этап, Оберхоф. Изменённое расписание (время — московское):
8 января:
13:30. Спринт, мужчины.
16:15. Спринт, женщины.
10 января:
14:00. Гонка преследования, мужчины.
16:25. Эстафета, женщины.
11 января:
13:00. Эстафета, мужчины.
16:30. Гонка преследования, женщины.