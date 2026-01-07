Скидки
Кристиансен — о Сиверте Баккене: мне нужно поплакать, постоянно думаю о нём

Кристиансен — о Сиверте Баккене: мне нужно поплакать, постоянно думаю о нём
Ветле Шоста Кристиансен
Комментарии

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о смерти соотечественника Сиверта Гутторма Баккена. Он поделился моментами, которые его объединяли с умершим спортсменом.

«Мне нужно поплакать. Рождество — это тёплый семейный праздник. Теперь оно стало чем-то совершенно другим. Думаю о последнем фильме, который посмотрел Сиверт, грустном фильме, о его советах по музыке для плейлиста. Было много интересных разговоров, много грустных, но и красивых моментов, когда мысли снова и снова возвращались к Сиверту. Я постоянно думаю о нём, и о том, что завтра его почтят стартовым №1», — приводит слова Кристиансена Fondo Italia.

Баккен — победитель этапа Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы. Его нашли мёртвым в Италии 23 декабря.

Комментарии
