Стал известен старт-лист мужского спринта в Оберхофе, где первый номер отдали Баккену

Сегодня, 7 января, был опубликован стартовый лист мужского спринта в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Там под №1 заявлен покойный Сиверт Гутторм Баккен. Этим жестом IBU решил почтить память норвежского спортсмена, который скончался в конце декабря. Начало гонки на 10 км — 8 января в 13:30 мск.

Биатлон. Кубок мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия).

Спринт, мужчины. Старт-лист (частично):

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия).

22. Исак Фрей (Норвегия).

30. Симон Эдер (Австрия).

36. Фабьен Клод (Франция).

40. Мартин Улдаль (Норвегия).

46. Кэмпбелл Райт (США).

48. Филипп Наврат (Германия).

50. Мартин Понсилуома (Швеция).

52. Эрик Перро (Франция).

54. Филипп Хорн (Германия).

56. Эмильен Жаклен (Франция).

60. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

62. Томмазо Джакомель (Италия).

64. Кентен Фийон Майе (Франция).

66. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

68. Себастиан Самуэльссон (Швеция).