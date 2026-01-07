«Перед сном появляются плохие мысли». Джакомель — о своём состоянии после смерти Баккена

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель поделился мыслями о норвежском биатлонисте Сиверте Гутторме Баккене, о смерти которого стало известно 23 декабря. Итальянец также рассказал о своём состоянии после кончины друга.

«Как я себя чувствую? Бывает по-разному. Иногда перед сном, когда закрываю глаза, у меня появляются очень плохие мысли. К счастью, у меня был кто-то, на кого можно опереться, и я благодарен своей девушке и семье за их присутствие, иначе было бы очень тяжело.

По приезде в Оберхоф было ужасно. Когда в понедельник я вошёл в номер отеля, разрыдался, потому что он должен был быть здесь, но его нет. Это тяжело. Когда я увидел Ветле [Шоста Кристиансена], Йоханнеса [Дале-Шевдала], Исакa [Фрея], Мартина [Улдаля], было ужасно. Вчера моя концентрация на тренировке была на нуле.

Думаю, Сиверт хотел бы, чтобы мы соревновались и тренировались по максимуму, потому что он всегда выкладывался полностью. Я сделаю всё, чтобы он гордился мной. Готов соревноваться, иначе бы не был здесь», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.