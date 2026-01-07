Томмазо Джакомель рассказал, как и когда узнал о смерти Сиверта Баккена

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель вспомнил, как узнал о смерти норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена, с которым дружил в последние годы. Норвежца нашли мёртвым в номере отеля 23 декабря. По неофициальной информации во время смерти на нём была гипоксическая маска.

«Я катался на лыжах с Хедегартом и Тандреволд, и мы увидели человека, который управлял ратраком и искал Каролине Симпсон-Ларсен вдоль трассы, крича её имя. Тогда мы увидели Ботна, выбежавшего из отеля, потом приехали скорая и полиция. Мы поняли, что произошло что-то странное. Вернулись в отель и узнали о трагической судьбе Сиверта», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Завтра, 8 января, на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе почтут память Сиверта Гутторма Баккена.