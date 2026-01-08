Биатлон, ЧР-2026, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 января, начнётся чемпионат России по биатлону — 2026, в рамках которого пройдёт «Ижевская винтовка». Первыми на трассу в Ижевске выйдут стреляющие лыжники, индивидуальная гонка которых начнётся в 10:00 мск. Прямую трансляцию соревнований будет осуществлять «Матч ТВ».

Биатлон. ЧР-2026. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Старт-лист (частично):

17. Александр Логинов.

33. Савелий Коновалов.

35. Ильназ Мухамедзянов.

36. Эдуард Латыпов.

38. Антон Бабиков.

42. Евгений Сидоров.

46. Кирилл Бажин.

61. Пётр Пащенко.

77. Карим Халили.

80. Даниил Серохвостов.

84. Андрей Вьюхин.

96. Александр Поварницын.