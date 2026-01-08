Скидки
Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Биатлон, чемпионат России 2026, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть трансляцию

Биатлон, ЧР-2026, мужчины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть трансляцию
Даниил Серохвостов
Комментарии

Сегодня, 8 января, начнётся чемпионат России по биатлону — 2026, в рамках которого пройдёт «Ижевская винтовка». Первыми на трассу в Ижевске выйдут стреляющие лыжники, индивидуальная гонка которых начнётся в 10:00 мск. Прямую трансляцию соревнований будет осуществлять «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
08 января 2026, четверг. 10:00 МСК
Не началось

Биатлон. ЧР-2026. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Старт-лист (частично):

17. Александр Логинов.
33. Савелий Коновалов.
35. Ильназ Мухамедзянов.
36. Эдуард Латыпов.
38. Антон Бабиков.
42. Евгений Сидоров.
46. Кирилл Бажин.
61. Пётр Пащенко.
77. Карим Халили.
80. Даниил Серохвостов.
84. Андрей Вьюхин.
96. Александр Поварницын.

Календарь ЧР по биатлону - 2026
