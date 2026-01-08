Биатлон, ЧР-2026, женщины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 января, начнётся чемпионат России по биатлону — 2026, в рамках которого пройдёт «Ижевская винтовка». Розыгрыш медалей в женской индивидуальной гонке начнётся в 13:00 мск. Прямую трансляцию соревнований будет осуществлять «Матч ТВ».

Биатлон. ЧР-2026. Индивидуальная гонка на 15 км, женщины. Старт-лист (частично):

11. Анастасия Халили.

12. Ирина Казакевич.

13. Анастасия Томшина.

23. Инна Терещенко.

29. Тамара Дербушева.

31. Виктория Сливко.

34. Юлия Коваленко.

35. Кира Дюжева.

38. Виктория Метеля.

43. Светлана Миронова.

45. Наталия Шевченко.

48. Кристина Резцова.

63. Ксения Довгая.

70. Полина Шевнина.