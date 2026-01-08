Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 января, начнётся четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 13:30 мск запланирован старт мужского спринта на 10 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).

Спринт на 10 км, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия).

22. Исак Фрей (Норвегия).

30. Симон Эдер (Австрия).

36. Фабьен Клод (Франция).

40. Мартин Улдаль (Норвегия).

46. Кэмпбелл Райт (США).

48. Филипп Наврат (Германия).

50. Мартин Понсилуома (Швеция).

52. Эрик Перро (Франция).

54. Филипп Хорн (Германия).

56. Эмильен Жаклен (Франция).

60. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

62. Томмазо Джакомель (Италия).

64. Кентен Фийон Майе (Франция).

66. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

68. Себастиан Самуэльссон (Швеция).