Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 января, начнётся четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 16:15 мск запланирован старт женского спринта на 7,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).

Спринт на 7,5 км, женщины. Стартовый лист (частично):

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

16. Ванесса Фойгт (Германия).

22. Жулия Симон (Франция).

24. Жанна Ришар (Франция).

30. Маркета Давидова (Чехия).

33. Лена Хекки (Швейцария).

36. Франциска Пройс (Германия).

44. Ханна Эберг (Швеция).

46. Эльвира Эберг (Швеция).

48. Суви Минккинен (Финляндия).

49. Анастасия Кузьмина (Словакия).

50. Лу Жанмонно (Франция).

52. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

56. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

58. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

60. Осеан Мишлон (Франция).

62. Анна Магнуссон (Швеция).