Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Лу Жанмонно
Комментарии

Сегодня, 8 января, начнётся четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 16:15 мск запланирован старт женского спринта на 7,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 января 2026, четверг. 16:15 МСК
Не началось

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).
Спринт на 7,5 км, женщины. Стартовый лист (частично):

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
16. Ванесса Фойгт (Германия).
22. Жулия Симон (Франция).
24. Жанна Ришар (Франция).
30. Маркета Давидова (Чехия).
33. Лена Хекки (Швейцария).
36. Франциска Пройс (Германия).
44. Ханна Эберг (Швеция).
46. Эльвира Эберг (Швеция).
48. Суви Минккинен (Финляндия).
49. Анастасия Кузьмина (Словакия).
50. Лу Жанмонно (Франция).
52. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
56. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
58. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
60. Осеан Мишлон (Франция).
62. Анна Магнуссон (Швеция).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Стал известен старт-лист мужского спринта в Оберхофе, где первый номер отдали Баккену
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android