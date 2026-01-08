Скидки
Главная Биатлон Новости

Казакевич пропустит этап чемпионата России — 2026 в Ижевске по состоянию здоровья

Казакевич пропустит этап чемпионата России — 2026 в Ижевске по состоянию здоровья
Комментарии

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич пропустит гонки чемпионата России в Ижевске по состоянию здоровья. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети.

«Всем привет. К сожалению, вирус настиг и меня! Держалась до последнего. Состояние здоровья не позволяет мне выйти на гонки в Ижевске. Всем здоровья! Берегите себя», — написала Казакевич в телеграм-канале.

Этап чемпионата России — 2026 по биатлону в Ижевске стартует 8 января, он начнётся с индивидуальных гонок у мужчин и женщин.

Чемпионат России — 2026 пройдёт в три этапа. Первый состоится в Ижевске с 8 по 11 января, второй — в Тюмени с 14 по 22 марта. Заключительный этап пройдёт в Увате (26-29 марта).

Календарь чемпионата России по биатлону
