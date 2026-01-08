Скидки
Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Латыпов выиграл индивидуальную гонку на этапе чемпионата России в Ижевске

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем индивидуальной гонки на этапе чемпионата России — 2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию 20 км за 54.03,5 и допустил один промах за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
08 января 2026, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
54:03.5
2
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+1:28.7
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+1:33.4

Вторым финишировал Александр Корнев, отставший от победителя на 1 минуту 28,7 секунды. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов (+1.33,4).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Индивидуальная гонка, мужчины. Итоговые результаты:

1. Эдуард Латыпов — 54.03,5 (1 промах).

2. Александр Корнев — отставание 1.28,7 (2).

3. Ильназ Мухамедзянов +1.33,4 (2).

4. Карим Халили +1.37,0 (1).

5. Николай Алексеев +2.18,9 (0).

6. Роман Ерёмин +2.43,5 (2).

10. Кирилл Бажин +3.10,1 (3).

