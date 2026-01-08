Латыпов выиграл индивидуальную гонку на этапе чемпионата России в Ижевске

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем индивидуальной гонки на этапе чемпионата России — 2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию 20 км за 54.03,5 и допустил один промах за четыре огневых рубежа.

Вторым финишировал Александр Корнев, отставший от победителя на 1 минуту 28,7 секунды. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов (+1.33,4).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Индивидуальная гонка, мужчины. Итоговые результаты:

1. Эдуард Латыпов — 54.03,5 (1 промах).

2. Александр Корнев — отставание 1.28,7 (2).

3. Ильназ Мухамедзянов +1.33,4 (2).

4. Карим Халили +1.37,0 (1).

5. Николай Алексеев +2.18,9 (0).

6. Роман Ерёмин +2.43,5 (2).

…

10. Кирилл Бажин +3.10,1 (3).