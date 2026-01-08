Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России — 2026, Шевченко — вторая

Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на дистанции 15 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Она показала результат 45.33,8, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отставшая он победительницы на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнула Тамара Дербушева с отставанием 58,8 секунды.

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Индивидуальная гонка, женщины. Итоговые результаты:

Виктория Сливко — 45.33,8 (без промахов). Наталия Шевченко — отставание 0,4 (0). Тамара Дербушева +58,8 (0). Анастасия Томшина +1.26,3 (1). Юлия Коваленко +1.52,6.