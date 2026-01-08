Скидки
Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Биатлон

Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России — 2026, Шевченко — вторая

Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на дистанции 15 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Она показала результат 45.33,8, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отставшая он победительницы на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнула Тамара Дербушева с отставанием 58,8 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
08 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
45:33.8
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+0.4
3
Тамара Дербушева
Свердловская область
+58.8

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Индивидуальная гонка, женщины. Итоговые результаты:

  1. Виктория Сливко — 45.33,8 (без промахов).
  2. Наталия Шевченко — отставание 0,4 (0).
  3. Тамара Дербушева +58,8 (0).
  4. Анастасия Томшина +1.26,3 (1).
  5. Юлия Коваленко +1.52,6.
Новости. Биатлон
Все новости RSS

