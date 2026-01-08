Скидки
Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Биатлон

Томмазо Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе

Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал победу в спринте на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 25.01,7, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял немец Филипп Наврат с одним промахом и отставанием 13,2 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+25,1; один промах).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Идёт
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины. Результаты:

  1. Томмазо Джакомель (Италия) — 25.01,7 (один промах).
  2. Филипп Наврат (Германия) — отставание 13,2 (1).
  3. Йоханнес Дале-Шевдал +25,1 (1).
  4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +31,2 (1).
  5. Мартин Улдаль (Норвегия) +31,4 (1).
Томмазо Джакомель рассказал, как и когда узнал о смерти Сиверта Баккена
