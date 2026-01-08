Томмазо Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал победу в спринте на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 25.01,7, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Второе место занял немец Филипп Наврат с одним промахом и отставанием 13,2 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+25,1; один промах).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Идёт
1
Томмазо Джакомель
Италия
25:01.7
2
Филипп Наврат
Германия
+13.2
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+25.2
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины. Результаты:
- Томмазо Джакомель (Италия) — 25.01,7 (один промах).
- Филипп Наврат (Германия) — отставание 13,2 (1).
- Йоханнес Дале-Шевдал +25,1 (1).
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) +31,2 (1).
- Мартин Улдаль (Норвегия) +31,4 (1).
