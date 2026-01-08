Томмазо Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал победу в спринте на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 25.01,7, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял немец Филипп Наврат с одним промахом и отставанием 13,2 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+25,1; один промах).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины. Результаты:

Томмазо Джакомель (Италия) — 25.01,7 (один промах). Филипп Наврат (Германия) — отставание 13,2 (1). Йоханнес Дале-Шевдал +25,1 (1). Себастиан Самуэльссон (Швеция) +31,2 (1). Мартин Улдаль (Норвегия) +31,4 (1).