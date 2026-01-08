«Бегу не только за себя, но и за Баккена». Джакомель — после победы на КМ в Оберхофе

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель поделился эмоциями от победы в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Эта гонка стала первой после смерти норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена, с которым Джакомель близко дружил в последние годы.

Норвежца нашли мёртвым в номере отеля 23 декабря. По неофициальной информации, во время смерти на нём была гипоксическая маска.

«Это самые странные эмоции в моей жизни. С одной стороны, очень грустно, с другой — радостно. Я думаю, Сиверт мной бы гордился. Перед гонкой я старался прийти в себя и не думать о нём много на старте, но на последнем круге тренеры сказали мне, что я бегу не только за себя, но и за Сиверта. Я просто не мог подвести его», — сказал Джакомель в интервью IBU.