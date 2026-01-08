Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе

Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе
Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Эберг прошла дистанцию за 22.00,6 минуты, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 января 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
22:00.6
2
Суви Минккинен
Финляндия
+21.1
3
Жулия Симон
Франция
+23.6

Второй на финише стала финская биатлонистка Суви Минккинен, которая проиграла победительнице 21,1 секунды. Замкнула тройку призёров француженка Жулия Симон, завершившая гонку с отставанием в 23,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Оберхоф. Спринт. Женщины.

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 22.00,6 (0 промахов).
2. Суви Минккинен (Финляндия) – +21,1 (0).
3. Жулия Симон (Франция) – +23,6 (0).
4. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – +33,7 (0).
5. Франциска Пройс (Германия) – +47,1 (1).
6. Янина Хеттих (Германия) – +49,5 (1).
7. Лу Жанмонно (Франция) – 54,9 (1).
8. Анна Магнуссон (Швеция) – +59,9 (1).
9. Осеан Мишлон (Франция) – 1.01,5 (2).
10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – +1.03,8 (1).

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android