Главная Биатлон Новости

Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Джакомель — лидирует, Ботн — второй

Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Джакомель — лидирует, Ботн — второй
Комментарии

25-летний итальянский биатлонист Томмазо Джакомель лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. Джакомель одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В спринтерском зачёте итальянец опережает норвежца Йохан-Олава Ботна, идущего на втором месте, на 34 очка. На третьей позиции спринтерского зачёта находится француз Эрик Перро (191 очко).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
25:01.7
2
Филипп Наврат
Германия
+13.2
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+25.2

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после четырёх гонок из семи:

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 234.
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 200.
3. Эрик Перро (Франция) – 191.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 184.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 172.
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 165.
7. Филипп Наврат (Германия) – 161.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 147.
9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 140.
10. Филипп Хорн (Германия) – 137.
11. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 135.
12. Мартин Улдаль (Норвегия) – 125.

«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
