Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Джакомель — лидирует, Ботн — второй

25-летний итальянский биатлонист Томмазо Джакомель лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. Джакомель одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В спринтерском зачёте итальянец опережает норвежца Йохан-Олава Ботна, идущего на втором месте, на 34 очка. На третьей позиции спринтерского зачёта находится француз Эрик Перро (191 очко).
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после четырёх гонок из семи:
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 234.
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 200.
3. Эрик Перро (Франция) – 191.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 184.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 172.
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 165.
7. Филипп Наврат (Германия) – 161.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 147.
9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 140.
10. Филипп Хорн (Германия) – 137.
11. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 135.
12. Мартин Улдаль (Норвегия) – 125.
- 8 января 2026
-
19:28
-
18:46
-
18:23
-
18:03
-
17:31
-
15:11
-
14:38
-
14:18
-
12:00
-
10:10
-
09:30
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 7 января 2026
-
23:24
-
23:17
-
22:42
-
22:18
-
22:11
-
22:00
-
20:17
-
15:55
-
14:57
-
09:00
- 6 января 2026
-
20:24
-
20:15
-
18:47
-
18:04
-
15:00
-
14:00
- 5 января 2026
-
21:30
-
18:39
-
13:37
- 4 января 2026
-
20:54
-
20:37