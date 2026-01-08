Зачёт спринтов Кубка мира — 2025/2026: Джакомель — лидирует, Ботн — второй

25-летний итальянский биатлонист Томмазо Джакомель лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. Джакомель одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В спринтерском зачёте итальянец опережает норвежца Йохан-Олава Ботна, идущего на втором месте, на 34 очка. На третьей позиции спринтерского зачёта находится француз Эрик Перро (191 очко).

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение после четырёх гонок из семи:

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 234.

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 200.

3. Эрик Перро (Франция) – 191.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 184.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 172.

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 165.

7. Филипп Наврат (Германия) – 161.

8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 147.

9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 140.

10. Филипп Хорн (Германия) – 137.

11. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 135.

12. Мартин Улдаль (Норвегия) – 125.