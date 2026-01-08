Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн сохранил лидерство, Джакомель — второй

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. После девяти гонок в его активе 560 очков.

На второе место поднялся итальянец Томмазо Джакомель, который заработал 521 очко. Тройку лидеров замыкает француз Эрик Перро (492).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 8 января 2026.

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 560 очков.
2 (3). Томмазо Джакомель (Италия) – 521.
3 (2). Эрик Перро (Франция) – 492.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 440.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 369.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 333.
7. Кентен Фийон Майе (Франция) – 330.
8 (10). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 325.
9. Филипп Наврат (Германия) – 297.
10 (9). Мартин Понсилуома (Швеция) – 296.

