Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидирует, Минккинен — вторая

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026 после того, как заняла седьмое место в спринте на этапе в немецком Оберхофе.
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026. Женщины. Положение после четырёх гонок из семи:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 236 очков.
2 (5). Суви Минккинен (Финляндия) – 210.
3 (2). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 205.
4. Анна Магнуссон (Швеция) – 180.
5 (13). Эльвира Эберг (Швеция) – 163.
6. Ханна Эберг (Швеция) – 148.
7 (3). Доротея Вирер (Италия) – 144.
8 (10). Осеан Мишлон (Франция) – 115.
9 (24). Жулия Симон (Франция) – 114.
10 (7). Лиза Виттоцци (Италия) – 108.
11. Камиль Бене (Франция) – 95.
12 (14). Ванесса Фойгт (Германия) – 86.
