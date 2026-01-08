Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидирует, Минккинен — вторая

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026 после того, как заняла седьмое место в спринте на этапе в немецком Оберхофе.

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026. Женщины. Положение после четырёх гонок из семи:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 236 очков.

2 (5). Суви Минккинен (Финляндия) – 210.

3 (2). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 205.

4. Анна Магнуссон (Швеция) – 180.

5 (13). Эльвира Эберг (Швеция) – 163.

6. Ханна Эберг (Швеция) – 148.

7 (3). Доротея Вирер (Италия) – 144.

8 (10). Осеан Мишлон (Франция) – 115.

9 (24). Жулия Симон (Франция) – 114.

10 (7). Лиза Виттоцци (Италия) – 108.

11. Камиль Бене (Франция) – 95.

12 (14). Ванесса Фойгт (Германия) – 86.