Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен — третья

Французская биатлонистка трёхкратная чемпионка мира Лу Жанмонно сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после спринтерской гонки в немецком Оберхофе. По итогам девяти стартов в активе француженки 522 очка. Второе место занимает норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде (468 очков). Финка Суви Минккинен поднялась на две строчки вверх и теперь замыкает тройку лидеров (428).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 8 января 2026 года.

1. Лу Жанмонно (Франция) – 522 очка.
2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 468.
3 (5). Суви Минккинен (Финляндия) – 428.
4. Анна Магнуссон (Швеция) – 400.
5 (3). Доротея Вирер (Италия) – 363.
6 (9). Эльвира Эберг (Швеция) – 330.
7 (8). Ханна Эберг (Швеция) – 330.
8 (6). Камиль Бене (Франция) – 328.
9 (7). Лиза Виттоцци (Италия) – 304.
10 (9). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 259…
13 (18). Жулия Симон (Франция) – 209.
19 (27). Франциска Пройс (Германия) – 160.
36 (35). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 72.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
