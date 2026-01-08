Скидки
Биатлон

Биатлонисты почтили память Баккена в Оберхофе. Джакомель не смог сдержать эмоций

Комментарии

Перед стартом мужского спринта в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия) Международный союз биатлонистов (IBU) провёл памятную церемонию в честь скончавшегося 23 декабря биатлониста сборной Норвегии Сиверта Гутторма Баккена.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
25:01.7
2
Филипп Наврат
Германия
+13.2
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+25.2

В рамках чествования Баккену был присвоен первый, символический биб гонки. Его торжественно вынес норвежец Йоханнес Дале-Шевдал в сопровождении Ветле Шоста Кристиансена.

Фото: Jennifer Brückner/dpa/ТАСС

В церемонии, помимо всех членов сборной Норвегии, принял участие итальянец Томмазо Джакомель, которого связывали дружеские отношения с Баккеном. Итальянец не смог сдержать эмоций, он расплакался в объятиях Дале.

Фото: Jennifer Brückner/dpa/ТАСС

Напомним, 23 декабря Баккена без признаков жизни в гостиничном номере обнаружил Йохан-Олав Ботн. По неофициальной информации, на Сиверте в момент смерти была гипоксическая маска.

Комментарии
