Джакомель расплакался на церемонии награждения спринта, Дале-Шевдал почтил память Баккена

В Оберхофе призёры мужского спринта в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону почтили память скоропостижно скончавшегося 23 декабря биатлониста сборной Норвегии Сиверта Гутторма Баккена.

Бронзовый призёр спринта норвежец Йоханнес Дале-Шевдал вышел на награждение с чёрной повязкой на руке и жестом попросил присутствовавших обратить на это внимание.

Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Близкий друг Баккена, итальянец Томмазо Джакомель, одержавший победу в спринте, в свою очередь, показал на небо рукой и не смог сдержать слёз.

Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Отметим, перед стартом гонки IBU провёл церемонию чествования Баккена. Ему символически присвоили первый гоночный номер.