«Наконец-то отстреляла на ноль». Эльвира Эберг прокомментировала победу в Оберхофе

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. Эберг преодолела дистанцию за 22.00,6, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

«Я невероятно рада, наконец-то снова отстреляла на ноль на Кубке мира, ощущения потрясающие. У меня были проблемы со спринтами, поэтому мы решили подойти к этому несколько иначе.

Была сосредоточена только на себе. Никаких промежуточных данных во время гонки и до последнего круга. Я фокусировалась только на ходе и стрельбе, это хорошо сработало.

Последние полторы недели много тренировалась и на самом деле не ожидала столь хорошей формы», — приводит слова Эберг-младшей пресс-служба IBU.