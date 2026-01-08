«Наконец-то отстреляла на ноль». Эльвира Эберг прокомментировала победу в Оберхофе

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. Эберг преодолела дистанцию за 22.00,6, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
«Я невероятно рада, наконец-то снова отстреляла на ноль на Кубке мира, ощущения потрясающие. У меня были проблемы со спринтами, поэтому мы решили подойти к этому несколько иначе.
Была сосредоточена только на себе. Никаких промежуточных данных во время гонки и до последнего круга. Я фокусировалась только на ходе и стрельбе, это хорошо сработало.
Последние полторы недели много тренировалась и на самом деле не ожидала столь хорошей формы», — приводит слова Эберг-младшей пресс-служба IBU.
