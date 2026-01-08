Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Наконец-то отстреляла на ноль». Эльвира Эберг прокомментировала победу в Оберхофе

«Наконец-то отстреляла на ноль». Эльвира Эберг прокомментировала победу в Оберхофе
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. Эберг преодолела дистанцию за 22.00,6, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 января 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
22:00.6
2
Суви Минккинен
Финляндия
+21.1
3
Жулия Симон
Франция
+23.6

«Я невероятно рада, наконец-то снова отстреляла на ноль на Кубке мира, ощущения потрясающие. У меня были проблемы со спринтами, поэтому мы решили подойти к этому несколько иначе.

Была сосредоточена только на себе. Никаких промежуточных данных во время гонки и до последнего круга. Я фокусировалась только на ходе и стрельбе, это хорошо сработало.

Последние полторы недели много тренировалась и на самом деле не ожидала столь хорошей формы», — приводит слова Эберг-младшей пресс-служба IBU.

Материалы по теме
Эльвира Эберг сделала заявку на золото Олимпиады. Итоги женского спринта в Оберхофе
Эльвира Эберг сделала заявку на золото Олимпиады. Итоги женского спринта в Оберхофе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android